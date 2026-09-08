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Champions League.
09 settembre 2026 alle 00:33

E stasera il Napoli sfida i campioni d’Inghilterra 

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Napoli. Allegri è sereno e anche relativamente fiducioso. Il debutto in Champions è quasi proibitivo contro i campioni della Premier League dell'Arsenal, ma il tecnico del Napoli sa che l'Europa «dà molti più stimoli» e ricorda che «le partite cominciano tutte sullo 0-0». La rosa a sua disposizione, però, continua a perdere i pezzi. Dopo McTominay, operato ieri in Inghilterra dove è stata effettuata la procedura di ablazione per una aritmia cardiaca benigna, si ferma anche Anguissa per un problema all'adduttore e probabilmente anche Neres che ha dolore a un ginocchio. Nonostante ciò Allegri non intende cambiare l'assetto tattico della sua squadra che schiererà ancora con il modulo 4-3-3.

«A testa alta»

«Sabato con l'Inter», osserva, «è stata una partita molto bella. Purtroppo l'abbiamo persa perché abbiamo commesso delle ingenuità vista dalla nostra parte. La Champions è una competizione diversa. L'Europa ti dà ancora più stimoli, ti dà più adrenalina anche perché ci confronteremo con i migliori. Contro l'Arsenal bisogna fare una partita di grande tecnica e soprattutto quando non avremo la palla bisognerà difendere meglio da squadra perché fino a questo momento, sia col Como che con l'Inter, in certi frangenti della partita abbiamo un po' lasciato a desiderare». Allegri tiene poi a precisare: «Le partite partono tutte da 0-0, ma che l'Arsenal sia favorito nella sfida contro di noi credo che sia una cosa normale. Nello stesso tempo, dobbiamo avere l'ambizione, la voglia di fare una grande partita».

Probabili formazioni

Napoli (4-3-3) : Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marin, Spinazzola; Gilmour, Lobotka, De Bruyne; Politano, Højlund, Noa Lang. Allenatore Allegri.

Arsenal (4-3-3) : Raya; J. Timber, Saliba, Gabriel, Calafiori; Odegaard, B. Guimarães, Rice; Saka, Havertz, Tzolis. Allenatore Arteta.

Arbitro : Glenn Nyberg (Svezia).

RIPRODUZIONE RISERVATA

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