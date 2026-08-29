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30 agosto 2026 alle 00:22

È rilancio Sassuolo Toro, altra sconfitta 

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Sassuolo 2

Torino 1

Sassuolo (4-3-3) : Muric; Cinque-

grano, Idzes, Leysen, Doig (15’ st Obrador); Bakola, Matic (45’ st Li-

pani), Adzic (15’ st Thorstvedt); Volpato (15’ st Dominguez), Bowie (27’ st Berardi), Laurienté. All. Aquilani.

Torino (3-4-2-1) : Mascardi; Comuz-

zo, Coco, Comert (22’ st Ismajli); Fortini (28’ st Aboukhlal), Gineitis (22’ st Ilkhan), Fitz-Jim, Caccia-

mani; Vlasic, Adams (38’ st Zapa-

ta); Simeone (28’ st Kulenovic). All. Abate.

Arbitro : Di Marco di Ciampino.

Reti : nel pt 32’ Volpato, 47’ Comuzzo; nel st 34’ Berardi.

Note : ammoniti Gineitis, Matic, Volpato. Recupero 2’ pt-5’ st.

Reggio Emilia . Entra Berardi e il Sassuolo (con Esposito in tribuna) si prende i tre punti. Seconda sconfitta su due per il Torino di Abate.

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