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L’ex rossoblù.
02 giugno 2026 alle 00:44

È morto Oikonomou, aveva 33 anni 

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Ha lottato tra la vita e la morte per otto giorni, ieri si è dovuto arrendere in un ospedale di Giannina, la sua città originaria, in Grecia. Aveva 33 anni Marios Oikonomou, ex giocatore del Cagliari morto in seguito a un incidente stradale avvenuto il 23 maggio, alla guida del suo scooter.

Si è scontrato con un’auto che stava tentando un’inversione di marcia. L’impatto è stato violentissimo, Oikonomou ha riportato gravi lesioni alla testa ed è stato immediatamente trasportato in codice rosso all’ospedale, dove è stato operato d’urgenza con un intervento di craniectomia decompressiva. Da sabato era in terapia intensiva, ieri il suo cuore ha smesso di battere.

Oikonomou era arrivato in Serie A grazie al Cagliari, nella stagione 2013-2014. Era il Cagliari di Diego Lopez nel quale giocavano, tra gli altri, Conti, Astori, Cossu e Nainggolan. Lui aveva 21 anni, trovò tanta concorrenza e giocò solo una partita, contro la Roma. La sua carriera ebbe poi sfogo a Bologna, in Italia indossò anche le maglie di Spal, Bari e, più di recente, Sampdoria. Ha poi chiuso l’avventura da calciatore nel 2024 con il Panaitōlikos.

Tra i tanti messaggi di cordoglio, quelli di Cossu e Nainggolan, ma anche quello del Cagliari Calcio.

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