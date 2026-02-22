È il sesto “clean sheet” 

Contro la Lazio, il Cagliari non segna, è vero, ma nemmeno subisce. Per la difesa rossoblù e in particolare per Elia Caprile si tratta del sesto “clean sheet” stagionale, dopo quelli contro Parma, Como, Roma, Juventus e Verona.

Soddisfazione doppia per il portiere, reduce da una serata non proprio positiva nel match precedente con il Lecce. Una sola parata per Caprile, ma che parata, all’85’ su Cataldi. Quanto basta per rilanciarsi anche in chiave azzurro, considerato anche che venerdì dopo Parma-Cagliari, lui e l’altro “azzurrabile” Palestra dovrebbero incontrare il ct Gattuso e Buffon.

Soddisfatto il numero uno rossoblù, per la sua prestazione e, soprattutto, per il pareggio ottenuto dalla squadra dopo due sconfitte. Ha tenuto a sottolinearlo con un post su Instagram: «Nello sport, come nella vita, non è importante non cadere ma avere la forza di rialzarsi. Abbiamo risposto così, con carattere e orgoglio: ci prendiamo un punto importante che muove la classifica contro una squadra forte».

