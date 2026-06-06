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La curiosità
07 giugno 2026 alle 00:31

E il presidente si appisola Ironie in rete 

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Washington. Donald Trump ha un problema a restare sveglio durante gli eventi ufficiali. Il presidente è stato di nuovo pizzicato mentre si appisolava alla Casa Bianca e l’ironia del web si è scatenata. Il video mostra Trump che sta ascoltando una serie di interventi seduto alla sua scrivania e in un paio di momenti sembra chiudere gli occhi, abbandonando la testa da un lato. Poi la rialza di scatto ma poi richiude gli occhi. L'ironia dei social non ha perdonato e soprannomi come “Commander-in-sleep” e “sleepy Trump”, dall’epiteto “sleepy Joe” che aveva appioppato al suo avversario Joe Biden, hanno spopolato. La tendenza ad appisolarsi si aggiungere ad altri dettagli inquietanti sulla salute del presidente, che il 14 giugno spegnerà 80 candeline: dalle caviglie gonfie ai lividi sulle mani. Tanto più che neanche un mese fa è tornato al Walter Reed Medical Center di Washington per la sua quarta visita dall'inizio del secondo mandato.

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