È il giorno del giudizio per la promozione in A2 

Il giorno del giudizio. Si decidono oggi le squadre che, aggiudicandosi i playoff, verranno promosse ai campionati nazionali di Serie A2 di tennis a squadre maschile e femminile. In gara, due squadre del Tc Cagliari, che hanno chiuso al primo posto il rispettivi gironi, e che disputeranno questa mattina la gara di ritorno sui campi in terra battuta del circolo di Monte Urpinu. In B1 maschile, la squadra cagliaritana arriva dalla vittoria per 4-2 conquistata sui campi del Tc Rungg, grazie ai successi in singolare di Noah Perfetti, Nicola Porcu e Carlos Sanchez Jovere dalla vittoria in doppio dello stesso spagnolo con Perfetti. A Bolzano c'era anche Lorenzo Rocco, che tornerà in campo oggi con tanta voglia di vendicarsi sportivamente.

Decisamente più complicato il compito della squadra femminile A, che domenica scorsa, ha subito un netto 4-0 in casa del Tc Pistoia. In Toscana, per difendere i colori rossoblù, sono state schierate Jessica Bertoldo, la bulgara Gergana Ivanova e Marcella Dessolis, mentre in doppio, Dessolis, frutto del vivaio, è scesa in campo in coppia con Eleonora Alvisi.

La Sardegna punta quindi con decisione al tris, sognando il poker, visto che il tennis dell'Isola ha già festeggiato due promozioni nazionali a livello maschile dalla B2 alla B1: quella del Tc Moneta (che ha vinto il girone) e quella del Poggio Forte Village (che, seconda dopo la regula season, ha trionfato nei playoff). (a.bu.).

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