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02 settembre 2026 alle 00:54

E i Coldplay canteranno in mezzo al mare 

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Allestimento pop art. Tra labbra oversize effetto glossy e cuori e rose dai colori accesi, “Agata” si fa bella per le nozze da mille e una notte che da domani blinderanno un angolo di Gallura, scelta per far da cornice al matrimonio del re americano delle criptovalute, Brendan Blumer, e del manager olbiese Salvatore Spano.

Ricevimento diffuso tra San Pantaleo e Romazzino, in cui si estende la residenza della coppia, col traghetto, attraccato alle banchine dell'Isola bianca da Ferragosto, che sarà il palcoscenico galleggiante su cui dovrebbero esibirsi i Coldplay per intrattenere i trecento invitati alla vigilia del fatidico sì. Un matrimonio che sarà festeggiato sabato nel cuore del borgo gallurese, con un mega party esclusivo e intrattenimento musicale affidato a Giorgia.

Sospeso temporaneamente il servizio di collegamento tra Procida e Pozzuoli, da cui è salpata per raggiungere Olbia, la nave varata nel 1973 per conto di Ferrovie dello Stato è fatta per stare al centro della scena. Dopo anni di onorato servizio nello Stretto di Messina prima, e tra Palau e La Maddalena poi, tre anni fa “Agata” è stata set del capitolo italiano della saga d'azione americana Equalizer, ultimo film della trilogia sulla storia di un veterano agente della CIA in cerca di redenzione per le sue azioni criminali: sul traghetto è stato girato qualche ciak con Denzel Washington nei panni di Robert McCall durante gli spostamenti nel Golfo di Napoli e tra i porti campani in cui è ambientata la pellicola girata in Italia. Massimo riserbo, invece, sulla rotta del fine settimana, con “Agata” che potrebbe traghettare gli illustri ospiti di Blumer e Spano lungo le coste galluresi tra panorami mozzafiato e mare cristallino.

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