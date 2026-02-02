VaiOnline
Il caso.
03 febbraio 2026 alle 00:30

E a San Saturnino continua a crescere l’erba sui binari  

Mentre sulla data dell’avvio del cantiere della metro in via Roma ogni giorno che passa sono più i dubbi che le certezze, resta un mistero anche la mancata inaugurazione del tratto tra piazza Repubblica e la nuova fermata di San Saturnino, opera completata ormai da un anno. Attorno ai binari nel frattempo è cresciuta l’erba, così come le domande dei cagliaritani che per mesi hanno dovuto subire disagi enormi in attesa della fine del cantiere.

Sul punto il presidente di Arst, Carlo Poledrini, sembra però ottimista: «Sono in corso le attività tecnico-amministrative legate all’apertura all’esercizio della tratta Repubblica-San Saturnino – sono le sue parole - per la quale stiamo attentamente riverificando il cronoprogramma delle attività al fine di definire un attendibile range temporale per l’avvio dell’esercizio».

Anche qui niente tempi certi, dunque. Ma almeno si parla di possibile apertura: «L’azienda sta operando con il costante supporto della Regione e di Ansfisa – aggiunge Poledrini -. Già in questi giorni sono in programma attività sulla linea pianificate nelle ore notturne proprio per ridurre al massimo i disagi ai viaggiatori».

