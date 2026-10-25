Dupuy e Bartlett dominano il Challenge forte Village 

Pierre Dupuy e Nikki Bartlett firmano la 12esima edizione del Challenge Forte Village Sardinia, manifestazione parte del circuito internazionale Challenge Family, ospitata dal Forte Village resort, organizzata da Ajoha Sardinia con il supporto della Regione, che ha visto al via atleti provenienti da trenta nazioni, dai Paesi europei fino a Stati Uniti e Sudafrica. Ieri, spazio alla Middle Distance maschile, seguita da quella femminile, dalle gare a staffetta e di Aquabike, per un totale di oltre 500 partecipanti, in un percorso tra i più scenografici del circuito, con 1,9 km di nuoto, 90 di ciclismo e 21 di corsa.

Nel maschile, il francese Dupuy ha dominato dal via, chiudendola in 3h37'56". Dopo aver concluso la frazione di nuoto in 22'31 e quella ciclistica in 2h03'31", ha preceduto sul traguardo il belga Joran Driesen (3h39'47") e il tedesco Tom Hug (3h40'14"). Il miglior italiano è stato Andrea Figini, nono assoluto con un tempo di 3h47'43". Nel femminile, successo per la britannica Bartlett, che ha chiuso in 4h09'50", seguita dalla tedesca Daniela Kleiser (4h11'33") e dalla francese Justine Guerard (4h16'32"). La prima italiana al traguardo è stata Ilaria Zane (4h18'50") seguita da Sara Sandrini (4h20'43"), vincitrice dell’edizione 2025.

La gara Sprint di sabato, con 750metri di nuoto, una frazione ciclistica e la corsa all’interno del Forte Village ha visto il successo di Manuel Cossu (Fuel Triathlon), che ha concluso la prova in 56'31", seguito da Giovanni Aruffo (Eroi del Piave, 56'58") e Roberto Porcu (Fuel Triathlon, 59'14"). Tra le donne, prima Giorgia Pieraccini (Tri Team Sassari), che ha tagliato il traguardo in 1h06'36", davanti a Teresa Falchi (Tri Evolution, 1h07'15") e Chiara Porta (Villacidro Triathlon, 1h07'54"). ( ant. bur. )

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