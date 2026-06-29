Duemila residenti senza corrente 

Duemila residenti senza energia elettrica a Villasor. Colpa di un blackout che ha paralizzato il paese in due fasi diverse sin da domenica. Dalle 15 di due giorni fa un guasto di grandi dimensioni si è verificato in due momenti diversi e in tre punti differenti del centro abitato creando grossi disagi sino alle 18,30 di ieri, quando i tecnici dell’Enel hanno riparato il guasto e tutto è tornato alla normalità.

Il malfunzionamento, secondo una prima ipotesi, potrebbe essere legato alle alte temperature che stanno attanagliando la Sardegna.

Interventi

Domenica pomeriggio il primo momento di crollo. Le squadre della società elettrica sono intervenute subito ma il sollievo è durato relativamente poco, perché poi alla mezzanotte il malfunzionamento si è ripresentato lasciando al buio tantissime abitazioni.

Ieri l’Enel è tornata a lavorare sulla linea guasta mentre nel centro abitato venivano installati tre generatori per soddisfare parzialmente il fabbisogno degli abitanti, in attesa dell’arrivo di un quarto comunque ritenuto necessario.

I danni

Nel frattempo circa duemila residenti erano ancora privi di energia. Numerose le famiglie composte da persone fragili, anziani ma anche allettati, che si sono rivolte al Comune per segnalare l’insostenibilità della situazione. Un guasto prolungato, hanno lamentato i cittadini, che ha creato non solo danni e difficoltà ma ha anche messo a rischio le condizioni di salute dei più fragili. Sino alla soluzione, arrivata a metà sera.

Il sindaco

Il sindaco Massimo Pinna ha parlato di «diciotto ore critiche. La mancanza di elettricità ha causato rabbia e agitazione tra i cittadini, abbiamo ricevuto decine di segnalazioni da parte di residenti preoccupati riguardo al perdurare dell’assenza di energia. Non possiamo dunque che ringraziare i tecnici Enel per la tempestività nell’intervento e per aver lavorato incessantemente al fine di ripristinare il servizio nel più breve tempo possibile».

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