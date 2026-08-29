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Lanusei.
30 agosto 2026 alle 00:23

Duecento moto al memorial Murgia 

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Duecento moto si sono radunate, puntuali alle 8.30, in piazza Girilonga prima che il cielo sopra l’Ogliastra, nero di fumo, ridiventasse terso. Ieri mattina, la prima comunicazione ai partecipanti all’ottava edizione del memorial Mattia Murgia è stata di carattere tecnico: annullato in transito nei territori di Arzana ed Elini devastati dal gigantesco incendio. Non più le strade che attraversano quei paesi, per evitare di intralciare le attività di spegnimento e bonifica, ma confermato tutto il resto del percorso, che ha toccato i territori di Villagrande e Gairo fino a raggiungere il bosco Selene dove gli appassionati di moto, amici e conoscenti di Mattia Murgia, si sono seduti a tavola per un pranzo conviviale.

In serata si sono tenuti gli spettacoli con Big Mama e dj Dario Sarais. Murgia era rimasto vittima di un incidente ad Amburgo. Era il 7 settembre 2017 quando il giovane, che aveva lasciato Lanusei per cercare fortuna lavorativa all’estero, era stato investito e ucciso da un taxi in corsa mentre rientrava dal lavoro. (ro. se.)

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