Due punti d’oro per la Nuova Icom Virtus, cosa fai? 

Ants Viterbo 63

Virtus Cagliari 57

Terme Salus Viterbo : A. Puggioni 15, Valtcheva 6, Imuentinyan 8, Bardarè 8, Myklebust 21, Todorova 3, Paco ne, S. Puggioni ne, Gionchilie 2, Pasquali, Pirillo ne, Marigliano ne. Allenatore Scaramuccia

Sardegna Marmi CA : Naczk 2, Zieniewska 10, El Habbab 15, Corda 9, Nativi 6, Gallus, Pasolini ne, Mattera 7, Tykha 8, Pellegrini, Anedda ne. Allenatore Staico

Parziali : 18-13; 31-25; 50-38

Pazza Virtus. A una settimana dal colpaccio contro la capolista Costa Masnaga, le cagliaritane inciampano sul parquet di Viterbo, tra le formazioni più in difficoltà dell’A2 Femminile (63-57).

Un passo falso che non pregiudica l’ottavo posto, ma ricorda alla formazione di Staico che le insidie possono arrivare su ogni campo.

La sfida è iniziata in salita: dopo aver chiuso avanti di 5 punti il primo quarto, Viterbo ha accelerato nella fase centrale arrivando al +14. Tardiva la reazione della Sardegna Marmi, che non è più riuscita a rimettere la gara sui binari giusti. ( ro.r. )

