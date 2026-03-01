VaiOnline
Basket A2F.
01 marzo 2026 alle 02:36

Due punti d’oro per la Nuova Icom Virtus, cosa fai? 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Ants Viterbo 63

Virtus Cagliari 57

Terme Salus Viterbo : A. Puggioni 15, Valtcheva 6, Imuentinyan 8, Bardarè 8, Myklebust 21, Todorova 3, Paco ne, S. Puggioni ne, Gionchilie 2, Pasquali, Pirillo ne, Marigliano ne. Allenatore Scaramuccia
Sardegna Marmi CA : Naczk 2, Zieniewska 10, El Habbab 15, Corda 9, Nativi 6, Gallus, Pasolini ne, Mattera 7, Tykha 8, Pellegrini, Anedda ne. Allenatore Staico
Parziali : 18-13; 31-25; 50-38

Pazza Virtus. A una settimana dal colpaccio contro la capolista Costa Masnaga, le cagliaritane inciampano sul parquet di Viterbo, tra le formazioni più in difficoltà dell’A2 Femminile (63-57).
Un passo falso che non pregiudica l’ottavo posto, ma ricorda alla formazione di Staico che le insidie possono arrivare su ogni campo.
La sfida è iniziata in salita: dopo aver chiuso avanti di 5 punti il primo quarto, Viterbo ha accelerato nella fase centrale arrivando al +14. Tardiva la reazione della Sardegna Marmi, che non è più riuscita a rimettere la gara sui binari giusti. ( ro.r. )

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il conflitto.

Scacco all’Iran, ucciso Khamenei

Usa e Israele hanno scatenato l’attacco. La Brigata Sassari vola in Libano 
Il conflitto

«Nessun italiano coinvolto» Crosetto bloccato a Dubai

Colpita una base dell’esercito in Kuwait Ieri un vertice d’emergenza a Palazzo Chigi 
Il conflitto

«La logica americana è chiara ma ora il rischio è la guerra civile»

L’analista: Trump fuori controllo? No, segue l’agenda dei militari 
Celestino Tabasso
Regione

Todde-Pd, tregua per il referendum

Tensioni congelate durante le tre settimane di campagna per il 22 e 23 marzo 
Roberto Murgia
Carceri

«Non siamo la colonia del 41 bis»

In 1.500 a Cagliari, ma il centrodestra attacca: fu Conte a portare i primi boss 
Alessandra Carta
La storia

Muru Mannu, le cascate contese

Il sindaco di Gonnosfanadiga: «Sono nostre, non di Villacidro» 
Johanne Cesarano Paolo Carta
La storia

Zuncheddu: «Lo Stato mi ha tradito due volte»

Nel 2024 l’assoluzione dopo 33 anni di carcere da innocente: non ha avuto alcun risarcimento 
Massimiliano Rais
La giornata

Mattarella: diritto alla salute per tutti

Il monito del capo dello Stato: «Disparità non più accettabili tra nord e sud» 