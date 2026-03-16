Due persone in carcere per la rapina 

Due ordini di custodia cautelare in carcere e un approfondimento investigativo a tutto campo, sono gli sviluppi della misteriosa aggressione avvenuta, in una villetta, sabato sera a Porto Rotondo. Ieri è comparso davanti alla gip di Tempio Marcella Pinna, Petar Iancovic arrestato con l’accusa di rapina e tentata estorsione. L’uomo, residente a Olbia, ha reso spontanee dichiarazioni spiegando di essersi trovato nella villetta dopo essere stato chiamato da un’altra persona e di non avere avuto alcun ruolo nella spedizione punitiva ai danni della vittima, un olbiese di 35 anni. Il giudice non ha ritenuto verosimili le spiegazioni della persona arrestata e ha disposto per Iancovic il carcere. Ma stando alle indagini, nella villetta della vittima (secondo la pm Sara Martino, picchiata e derubata) c’era anche un altro uomo, un olbiese di 40 anni, Matteo Ladu, il cui ruolo è tutto da chiarire. Per Ladu è stata disposta la misura della custodia cautelare in carcere. Secondo la pm Martino, l’uomo era dentro la villa ancora prima che arrivasse l’altra persona indagata e avrebbe minacciato la vittima. Fatti che devono essere tutti verificati e provati. Come deve essere chiarita la ragione per la quale la vittima si è trovata in balia di diverse persone senza la possibilità di chiedere aiuto.

RIPRODUZIONE RISERVATA