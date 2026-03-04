VaiOnline
Rally.
05 marzo 2026 alle 00:27

Due equipaggi in Costa Brava, Ricciu in Umbria 

Weekend di gare, per i sardi, tra l’Umbria e la Spagna. Mattia Ricciu-Giovanni Mazzone e Stefano Marrone-Stefano Pudda (Peugeot 208 Rally4) disputeranno invece l’Italiano Rally Terra, che si aprirà domani a Foligno e farà tappa al Rally dei Nuraghi e del Vermentino in autunno.

Cinque al via del 74º Rally Costa Brava, 1º round del Campionato Europeo Rally Storici Fia Pre 1992 (157 km di prove, 13 speciali) in programma da oggi a sabato. Su Lancia Delta Integrale 4º Raggruppamento, Giulio Pes di San Vittorio e Marco Pala, presidente e vice dell’Ac Sassari, habitué della manifestazione basata a Girona e organizzatori del Rally Costa Smeralda Storico, che il 24-25 aprile debutterà proprio nell’Europeo. Sergio Farris e Giuseppe Pirisinu, correranno in Spagna e nelle altre 7 date con la Porsche 911 Sc Rs 4º Rag. con cui vinsero il tricolore nel 2022. Su una vettura analoga Fabio Salis, alle note dell’elvetico Daniele Gatani.

