Ortacesus-Sant’Andrea Frius.
05 marzo 2026 alle 00:29

Due Comuni entrano nel Gruppo azione locale 

Via libera della Regione: i Comuni di Ortacesus e Sant’Andrea Frius entrano ufficialmente nell’area leader del Gruppo azione locale (Gal) “Sole-Grano-Terra” per la programmazione 2023-2027. Un passaggio che amplia il perimetro del Gal e unisce Trexenta, Gerrei, Sarrabus e Campidano di Cagliari in una strategia condivisa di sviluppo rurale. L’obiettivo è fare rete per intercettare i fondi del Csr (Complemento regionale per lo Sviluppo rurale) e trasformarli in opportunità concrete per imprese e cittadini.

L’ingresso dei due Comuni, formalizzato dall’assessorato regionale all’Agricoltura, rafforza un sistema che punta su agricoltura, turismo e sostenibilità. Soddisfazione è stata espressa dal presidente del Gal, Antonino Arba, che parla di «crescita nel segno della collaborazione e della coesione territoriale». La sindaca di Ortacesus, Maria Carmela Lecca, sottolinea il superamento di un’esclusione che penalizzava il paese nell’accesso ai bandi, nonostante criticità simili a quelle dei centri già ammessi. Per il sindaco di Sant’Andrea Frius, Simone Melis, «è un’opportunità strategica per rafforzare programmazione e progettazione condivisa e costruire percorsi di sviluppo sostenibili».

