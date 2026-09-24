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Tifosi.
25 settembre 2026 alle 00:44

Due biglietti sospesi per chi non può comprarli 

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Il Cagliari Fan Club rilancia la solidarietà da stadio con il “Biglietto Sospeso”, un gesto semplice e fatto col cuore. L’iniziativa si rifà alla tradizione del caffè sospeso e ne mantiene lo spirito: condividere insieme la passione e il tifo per i colori rossoblù.

Biglietti in regalo
Per ogni partita casalinga all’Unipol Domus saranno disponibili due biglietti in Curva Sud, destinati ogni volta a tifosi diversi selezionati sulla base di precisi criteri di valutazione. Un modo per avvicinare chi non può permetterselo, chi arriva da lontano o chi semplicemente merita un’emozione speciale.

Il presidente

A spiegare il senso dell’iniziativa è il presidente dei Cagliari Fan Club, Stefano Pili: «Nasce dalla volontà della nostra associazione e dal contributo e supporto del tifoso rossoblù barese Tommaso Gallo. Fondamentalmente», spiega, «in occasione di tutte le partite casalinghe del Cagliari alla Domus, due biglietti nel settore Curva Sud saranno regalati a tifosi diversi. Una bella occasione per tutti coloro che hanno qualche difficoltà economica, oppure per chi arriva da lontano o per chi semplicemente merita di vivere un’emozione rossoblù, per poter andare allo stadio e supportare il Cagliari insieme a tutti noi».

Condizioni
Le candidature saranno raccolte e valutate dal presidente del Cagliari Fan Club, considerando anche situazioni personali o familiari, difficoltà economiche o logistiche, distanza dal luogo di residenza, impegno nel volontariato e nella comunità, passione e vicinanza dimostrate verso il Cagliari e altre circostanze in linea con lo spirito solidale del progetto. Un gesto speciale per avvicinare alla squadra tanti cuori rossoblù. Perchè il Cagliari unisce anche a distanza e una partita vissuta insieme può diventare un bel regalo da ricordare.

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