Doppio argento per Sara Mercenaro 

Calasetta festeggia il brillante risultato ottenuto dall’atleta Sara Mercenaro ai Giochi nazionali invernali Special Olympics, manifestazione che si è svolta a Ovindoli, in Abruzzo, e ha coinvolto atleti provenienti da tutta Italia. Con grande determinazione e spirito sportivo, ha conquistato due splendide medaglie d’argento nelle gare dei 25 e dei 50 metri con le racchette da neve. L’amministrazione comunale ha voluto esprimere pubblicamente le loro congratulazioni per il risultato raggiunto. «Questo importante successo - ha detto il sindaco Antonello Puggioni - rappresenta non solo una vittoria sportiva, ma anche un esempio di impegno, passione e forza di volontà». Le imprese dell’atleta calasettana sono state accolte con entusiasmo dalla comunità, che vede in questo risultato un motivo di grande soddisfazione e un segnale positivo per lo sport e per i valori dell’inclusione promossi dai Giochi Special Olympics. (s. g.)

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