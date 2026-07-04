Doppia guida dei taxi, approvata la proroga per un anno 

Via libera al rinnovo, per dodici mesi, della seconda guida per i titolari di licenza taxi. La decisione è arrivata nell’ultima seduta della giunta comunale che, su proposta dall’assessore alla Viabilità, Yuri Marcialis, ha approvato la delibera per la proroga delle linee di d’indirizzo per il conducente aggiuntivo.

Dunque prosegue la misura adottata nel 2025 per favorire l’incremento del servizio di trasporto, come richiesto anche dagli operatori negli incontri recenti, attraverso l’attivazione di figure sostitutive in turnazione orarie aggiuntive e diverse da quelle svolte dai titolari. Resta comunque il problema di un servizio che spesso, come emerso anche recentemente, non riesce ad accontentare tutti, soprattutto durante la notte nel collegamento con l’aeroporto di Elmas.

Su proposta dell’assessore allo Sport, Giuseppe Macciotta, la giunta ha approvato il documento di indirizzo alla progettazione per gli interventi di riqualificazione e ammodernamento della piscina comunale di via Pessagno, nella zona di Monte Mixi. Il finanziamento previsto è di 500 mila euro, fondi regionali stanziati nell'ottobre 2025 e oggetto di convenzione con il Comune sottoscritta nel mese di dicembre.

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