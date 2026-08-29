Doppia festa per i 101 anni della nonnina 

Ha superato brillantemente il secolo di vita e ancora sorride alla vita tia Maria Antonia Trogu, che ha festeggiato i centouno anni giovedì scorso. Un compleanno speciale passato in compagnia dei suoi amati figli Renzo, Rina e Marcello Chessa, i sei nipoti e il pronipote di appena dieci mesi. Venerdì altra festa con le coccole delle operatrici sanitarie di Villa Giavesu, la comunità integrata dove risiede da un anno, casa di riposo Santissima Annunziata di Cuglieri.

Tempra inossidabile e curiosità per la conoscenza hanno portato tia Maria Antonia fino a oggi: legge tanti libri e quando può lavora a maglia. Fino a qualche anno fa guidava l’auto. Una vita di lavoro e cura della famiglia, ha gestito per tanti anni il panificio a Scano Montiferro con il marito Giuseppe, allevando i figli con amore.

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