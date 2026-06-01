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Villaperuccio.
02 giugno 2026 alle 00:46

Dopo un anno di attesa e proteste riapre l’ecocentro comunale 

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Buone notizie per chi, nell’ultimo anno, ha dovuto fare a meno dell’ecocentro di Villaperucci, chiuso lo scorso luglio dalla società che aveva la gestione del servizio.

Giovedi 4 giugno, la nuova ditta appaltatrice, dovrebbe riaprire il servizio ai cittadini residenti, dando risposte soprattutto per lo smaltimento degli ingombranti. In tanti in tutti questi mesi hanno dovuto tenersi questa tipologia di rifiuti in casa propria perchè anche la nuova società, per il ritiro, ha previsto periodi lunghi, di almeno 3 mesi. Pertanto, almeno per coloro che hanno un mezzo a disposizione, ora ci sarà nuovamente la possibilità di consegnare sia gli ingombranti sia altro materiale, come ingombranti misti, plastica dura, ferro,legno, scarti di imballaggi misti, tra cui plastica, carta e cartone , sfalci, olio vegetale, imballaggi contaminati e vernici. Per il momento è stato escluso il conferimento di apparecchiature elettroniche ed elettriche. I giorni e gli orari di apertura sono i seguenti: lunedì e sabato dalle 10 alle 12 e il giovedi dalle 15, alle 17. Per coloro che non avessero ancora ritirato il materiale per la differenziata, verrà consegnato con la registrazione degli utenti a cui verrà attribuito un codice a barre che coincide con il codice del contenitore di raccolta.

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