Dopo il maltempo ripartono i lavori per l’asfalto 

Finito il maltempo entrano nel vivo i lavori per il rifacimento dell’asfalto nelle strade della città.

Gli operai sono impegnati in piazza IV Novembre e in via Principessa Yolanda. Dopo avere scarificato il vecchio asfalto, sono già entrate in azione le macchine bitumatrici per la stesura del nuovo manto. Il tutto con un attento pubblico di pensionati e non solo, che a bordo strada hanno seguito passo per passo l’intervento atteso da tempo.

I lavori nelle vie Sant’Antonio e via Principessa Yolanda rientrano nel quinto lotto di asfalti per un importo di 4 milioni e 200 mila euro, di cui fanno parte anche le vie Cimabue-Eleonora d’Arborea, Sicilia, Cagliari, Giotto, De Gasperi, Irlanda, Manzoni, Merello, due tratti di via Marconi laddove l’asfalto è sprofondato, Principessa Yolanda, Pizzetti, Siena, Roma. E ancora nel litorale le vie San Giovanni, Degli Ontani, Mar Egeo, il tratto iniziale di via Marco Polo, alcuni tratti di via Tharros.

A questo si aggiunge il rifacimento del manto ecologico in via Don Giordi nel parco di Molentargius. In via Cimabue, dove nei mesi scorsi era stati tagliati gli alberi che con le loro radici avevano danneggiato la strada, è previsto anche il rifacimento della rete idrica da parte di Abbanoa.

