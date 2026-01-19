Dopo anni di lavori apre la palestra della scuola Bartoli 

Addio allo sport fatto in cortile o in qualche aula, per gli alunni della scuola Ninetta Bartoli in via Verdi, giovedì sarà una giornata speciale: dopo anni di lavori sarà inaugurata la palestra. Una festa per tutti e un cambiamento importante.

«Per decenni è stata un’incompiuta, un simbolo di attese e rinvii, ora finalmente apre le sue porte ai veri destinatari di quest’opera: i bambini delle nostre scuole elementari. A loro è dedicato questo spazio, pensato per crescere insieme, muoversi, imparare il valore dello sport, del rispetto e della condivisione», è l’annuncio entusiasta dell’assessore ai Lavori pubblici, Emanuele Meloni.

La scuola è una delle più nuove a Sestu ed aveva aperto inizialmente senza palestra. I lavori per costruirla avevano visto vari problemi tra tempi lunghi per test di sicurezza, sostituzioni di materiali e ritardi, ma senza contenziosi con l’impresa e i fornitori. «Grazie alla nostra ferrea volontà è stata consegnata alla scuola, e potrà essere utilizzata anche dalle associazioni sportive», ricorda la sindaca Paola Secci.

Soddisfazione anche dall’assessore allo Sport e Politiche Sociali Mario Alberto Serrau: «I nostri ragazzi avranno uno spazio in più dove svolgere l’attività sportiva». E l’assessora all’Istruzione Laura Petronio aggiunge: «Permetterà di arricchire l’offerta formativa e di rafforzare il legame tra scuola e territorio, trasformando una lunga attesa in una concreta opportunità educativa, auguriamo agli studenti, agli insegnanti di viverla con entusiasmo, rispetto e spirito di comunità». (g. l. p.)

RIPRODUZIONE RISERVATA