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Tortolì.
02 settembre 2026 alle 00:54

Don Piero Crobeddu si congeda a Sant’Andrea 

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Quattromila giorni insieme alla comunità religiosa più popolosa di Tortolì. Sant’Andrea saluta il suo pastore d’anime, don Piero Crobeddu, 80 anni compiuti il 25 febbraio scorso, destinato alla pensione. Domenica prossima, alle 18, i parrocchiani si riuniranno nella chiesa di via Amsicora per salutare il sacerdote originario di Tertenia, dove farà rientro al culmine della sua seconda missione a Tortolì (in precedenza, prima di essere nominato vicario da monsignor Antioco Piseddu, era stato parroco fondatore della chiesa di San Giuseppe). Don Crobeddu resterà a disposizione della Diocesi di Lanusei anche durante il periodo di riposo. «La sua esperienza e la sua dedizione saranno ancora necessarie alla Diocesi con altri servizi», aveva sottolineato il vescovo, monsignor Antonello Mura, quando lo scorso giugno aveva annunciato le nuove nomine.

A Sant’Andrea arriveranno don Michele Congiu e il vicario parrocchiale don Paolo Balzano: faranno l’ingresso il 17 settembre. Sempre domenica prossima, ma a Talana, in occasione della festa patronale di santa Marta, la comunità si stringerà attorno a don Virgilio Mura, 87 anni, originario di Jerzu, parroco emerito del paese, che celebra il 60esimo anniversario di ordinazione sacerdotale. I riti verranno presieduti dall’attuale parroco, don Evangelista Tolu.

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