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Champions League.
17 marzo 2026 alle 00:15

Domani l’Atalanta vorrà almeno salvare la faccia 

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Riuscirà la super Premier a riequilibrare la semi-catastrofe degli ottavi di andata? Nelle tre coppe le squadre inglesi hanno ottenuto una vittoria, tre pareggi e cinque sconfitte, ma la sorte di Manchester City, Chelsea e Tottenham, che devono recuperare tre gol, sembra proprio segnata. Delle italiane, pollice verso per l'Atalanta che dovrebbe rovesciare il 6-1 dell'andata in trasferta col Bayern, mentre Roma e Bologna si giocheranno la sola piazza disponibile in Europa League dopo l'1-1 in Emilia, mentre la Fiorentina ha un minimo vantaggio sui polacchi del Rakov in Conference.

I confronti

Il Manchester City, bastonato da una tripletta di Valverde al Bernabeu di Madrid, ha di fatto alzato bandiera bianca nella rincorsa all'Arsenal in campionato. Stasera ci vorrà una prova perfetta per tornare in equilibrio con il Real Madrid. La Liga cerca di calare il tris: l'Atletico Madrid di Simeone può gestire il 5-2 dell'andata sul Tottenham dello spaesato Tudor, il Barcellona ha invece le carte in regola per chiudere il conto col Newcastle di Tonali dopo il pareggio dell'andata.

Domani cercherà di fare una buona figura l'Atalanta, travolta dalla forza del Bayern: impensabile pensare a recuperare cinque in casa dei bavaresi, ma ci vorrà una prova d'orgoglio per lasciare la competizione a testa alta. Delle altre tre squadre inglesi, grosse possibilità ha l'Arsenal che gioca oggi in casa col Leverkusen e ha bisogno di un successo anche per 1-0. Non scontata ma possibile la qualificazione del Liverpool di Slot con il Galatasaray, che coltiva il sogno della grande impresa. Scarse le possibilità del Chelsea che stasera deve recuperare tre gol con i giocolieri del Psg.

In Conference la Fiorentina ha sofferto per battere il coriaceo Rakov ma Vanoli dovrà gestire lo stress per la volata salvezza in serie A, a cui non è abituata. Nelle altre partite quarti a un passo per Rayo, Shakhtar e Aek Atene. Il Crystal Palace invece deve vincere in trasferta con l'Aek Larnaca.

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