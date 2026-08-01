Domani apre la guardia medica turistica 

Apre domani sino al 31 agosto la guardia medica turistica a Cala Gonone. Il servizio viene riattivato dalla Asl di Nuoro per garantire assistenza di prossimità ai visitatori. «Grazie anche al grande lavoro di “scouting” della nostra assistente amministrativa, siamo riusciti a riattivare, in un periodo di criticità nel reperimento di professionisti, un servizio di assistenza fondamentale per i turisti che scelgono la costa e garantire così la loro sicurezza - dice Gianfranca Piredda, direttrice del Distretto socio sanitario di Nuoro -: i medici possono effettuare visite, prescrivere farmaci, richiedere esami diagnostici e visite specialistiche, formulare proposte di ricovero e rilasciare certificati di malattia. Nei casi in cui le condizioni del paziente lo rendano necessario, è previsto il servizio di visita domiciliare». Il servizio è rivolto ai cittadini non residenti. «Assicurare ai numerosi turisti che scelgono Cala Gonone - dice Francesco Trotta, direttore generale dell’Asl 3 - significa dare la possibilità di trascorrere vacanze in sicurezza e anche rendere le nostre località balneari più attrattive». Le prestazioni sono erogate a pagamento secondo il tariffario regionale: 20 euro per le visite ambulatoriali, 35 euro per quelle domiciliari, 8 per la ripetizione delle ricette.

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