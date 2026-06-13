Dodici gruppi al Torneo della balestra 

Saranno dodici le compagnie di balestrieri provenienti da tutta l’Italia che parteciperanno al Torneo nazionale di tiro con la balestra da banco, in programma a Iglesias il 19 e il 20 settembre prossimi. L’iniziativa è stata presentata ieri nella sala consiliare del Municipio e coincide con il quarantesimo anniversario della Litab, la Lega italiana tiro alla balestra. Le compagnie arriveranno da Amelia, Assisi, Chioggia, Lucca, Montefalco, Norcia, Pisa, Roccapiatta, Terra del Sole, Ventimiglia, Waldum, oltreché naturalmente Iglesias, la città organizzatrice.

«Siamo orgogliosi – commenta il sindaco Mauro Usai – di ospitare questa rassegna: non è solamente una gara, bensì la festa di una tradizione che tante comunità italiane custodiscono e tramandano da generazioni». Il Torneo della Balestra rappresenta uno degli appuntamenti più importanti delle rievocazioni medievali e ha ormai raggiunto lo stabile riconoscimento a livello nazionale. «È un ulteriore traguardo raggiunto dalla città – aggiunge il sindaco – grazie a impegno, dedizione e passione delle tante persone che a vario titolo, fin dagli esordi, hanno contribuito in maniera decisiva al raggiungimento di questi risultati che danno lustro a Iglesias».

Il torneo sarà accompagnato da un fitto calendario di iniziative e appuntamenti che riporteranno la città indietro nei secoli, fino a far respirare e vivere le suggestioni del periodo medievale a cittadini e turisti.

RIPRODUZIONE RISERVATA