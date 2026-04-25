Docce per le donne nei nuovi bagni di Marina Piccola 

La buona notizia è che «a breve completeremo i lavori di riqualificazione degli ultimi due bagni», su sette complessivi, «che ancora mancano», dice l’assessora all’Ambiente con delega alla manutenzione del lungomare Poetto Luisa Giua Marassi. Quella meno buona è che i servizi igienici della Quarta Fermata (accanto all’Oasi, per intendersi), più volte restaurati dopo essere stati vandalizzati, sono ancora chiusi. Un bel problema per cagliaritani e turisti che con l’esplosione dell’estate in anticipo affollano la spiaggia nel fine settimana. Ma un guaio anche per i titolari dei chioschi che si ritrovano puntualmente a svolgere un servizio pubblico a spese proprie (prodotti igienizzanti, carta, acqua), mettendo a disposizione di chiunque i propri servizi igienici. «Quella struttura non si riesce a ristrutturarla che immediatamente viene di nuovo presa di mira dai vandali», spiega ancora l’assessora. Da qui, il motivo per cui è ancora chiusa.

Nel frattempo «stiamo partendo con la ristrutturazione dei servizi igienici di Marina Piccola dove saranno realizzate anche le docce per le donne, in un’ottica di restituzione della privacy e della parità di genere». ( ma. mad. )

RIPRODUZIONE RISERVATA