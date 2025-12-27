Diventare cittadini, il progetto dei Lions  

“Dalla cultura dei diritti alla cultura dei doveri” è il tema del concorso promosso nelle scuole dall’associazione Lions. Un progetto educativo che nasce con l’obiettivo di colmare un’importante gap formativo: «Guidare i ragazzi nella conoscenza della nostra Costituzione», racconta Gabriele Asunis, Presidente club Lions Cagliari Host. «Purtroppo nelle scuole medie e superiori questa attività è stata eliminata, è per questo che noi cerchiamo di essere presenti negli istituti». Protagonisti di quest’anno 48 studenti delle classi quarta e quinta del liceo classico e scientifico dell’Istituto Euclide di Cagliari. I ragazzi sono stati guidati dal comitato – presieduto dall’avvocato Brunello Acquas – in una lezione sui diritti e doveri del cittadino, con particolare attenzione al diritto alla manifestazione del pensiero, e ai suoi limiti nel rispetto dei diritti della personalità e della dignità altrui. Gli studenti si sono poi calati nella realizzazione di un elaborato che il comitato ha attentamente valutato. «La partecipazione dei ragazzi è stata incredibile» continua Asunis, «È stata una bella scoperta, una delle poche volte in cui ho trovato giovani veramente reattivi, determinati, seri e interessati». In chiusura del progetto la cerimonia finale ha premiato gli elaborati che hanno saputo interpretare in modo più efficace il delicato equilibrio tra libertà individuale e responsabilità collettiva: prima classificata Nadia Puddu, seguita da Anna Capicciola e Diego Spiga. Riconosciuto il valore degli elaborati, per la prima volta, l’associazione Lions ha deciso di premiare anche due quarti classificati ex aequo: Elisa Angioni e Stefano Murru.

