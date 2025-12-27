VaiOnline
All’Euclide.
28 dicembre 2025 alle 00:08

Diventare cittadini, il progetto dei Lions  

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

“Dalla cultura dei diritti alla cultura dei doveri” è il tema del concorso promosso nelle scuole dall’associazione Lions. Un progetto educativo che nasce con l’obiettivo di colmare un’importante gap formativo: «Guidare i ragazzi nella conoscenza della nostra Costituzione», racconta Gabriele Asunis, Presidente club Lions Cagliari Host. «Purtroppo nelle scuole medie e superiori questa attività è stata eliminata, è per questo che noi cerchiamo di essere presenti negli istituti». Protagonisti di quest’anno 48 studenti delle classi quarta e quinta del liceo classico e scientifico dell’Istituto Euclide di Cagliari. I ragazzi sono stati guidati dal comitato – presieduto dall’avvocato Brunello Acquas – in una lezione sui diritti e doveri del cittadino, con particolare attenzione al diritto alla manifestazione del pensiero, e ai suoi limiti nel rispetto dei diritti della personalità e della dignità altrui. Gli studenti si sono poi calati nella realizzazione di un elaborato che il comitato ha attentamente valutato. «La partecipazione dei ragazzi è stata incredibile» continua Asunis, «È stata una bella scoperta, una delle poche volte in cui ho trovato giovani veramente reattivi, determinati, seri e interessati». In chiusura del progetto la cerimonia finale ha premiato gli elaborati che hanno saputo interpretare in modo più efficace il delicato equilibrio tra libertà individuale e responsabilità collettiva: prima classificata Nadia Puddu, seguita da Anna Capicciola e Diego Spiga. Riconosciuto il valore degli elaborati, per la prima volta, l’associazione Lions ha deciso di premiare anche due quarti classificati ex aequo: Elisa Angioni e Stefano Murru.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Serie A.

Kiliçsoy fa esplodere la festa

Cagliari, fine anno di felicità: Prati firma il pari, poi il gol da favola del turco 
l Nello sport
Capodanno

Navette, treni e aree sosta: il Nord si prepara all’assalto

Attese migliaia di persone, posti letto quasi esauriti nelle località della Riviera del Corallo e della Gallura 
Tania Careddu Caterina Fiori
Italian singers Achille Lauro and Elodie (L) perform on stage at the Ariston theatre during the 75th edition of the Sanremo Italian Song Festival, in Sanremo, Italy, 14 February 2025. The music festival will run from 11 to 15 February 2025. ANSA/FABIO FRUSTACI
Italian singers Achille Lauro and Elodie (L) perform on stage at the Ariston theatre during the 75th edition of the Sanremo Italian Song Festival, in Sanremo, Italy, 14 February 2025. The music festival will run from 11 to 15 February 2025. ANSA/FABIO FRUSTACI
Capodanno

L’Isola balla in piazza con le stelle della musica

Decine di eventi e concerti da Cagliari alla Costa Smeralda Feste diffuse in molti centri. Ad Assemini si parte oggi con Ghali 
Mauro Madeddu
Bocciate le ipotesi della cessione a F2i e della fusione con Olbia e Alghero: «Operazioni fuori da ogni logica»

«La privatizzazione dell’aeroporto? Un vero suicidio»

L’altolà di Mura (Federalberghi):  «Lo scalo di Cagliari non si regala» 
Cristina Cossu
Il caso

Il grande cuore di Olbia fa riaprire subito la Mensa Vincenziana

Da domani sarà possibile di nuovo distribuire i pasti agli ospiti 
Tania Careddu
La storia

«La mia vita su una ruota»

Diciottenne di Soleminis organizza gare di impennate con la moto 
Carla Zizi
La legge

Corte dei conti, riforma tra le polemiche

Il Senato approva il ddl sulle nuove competenze dei magistrati contabili 
Camera

Tasse e accise, l’altro lato della manovra

Accanto alle riduzioni Irpef i rincari su carburante e spedizioni 