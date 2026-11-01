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Porto Torres.
02 novembre 2026 alle 00:54

Distrutto dalle fiamme il capannone ex Rfi 

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A fuoco il maxi capannone, in passato di proprietà della Ferrovie dello Stato e acquisito di recente dal Comune. Le fiamme hanno distrutto la struttura di via Azuni, nel centro cittadino, adiacente alla sede dell’Avis, evacuata per motivi di sicurezza. Il vasto incendio, divampato intorno alle 18, ha costretto gli operatori a mettere in sicurezza i mezzi di soccorso e a sospendere il servizio del 118 per le difficoltà operative. Il fuoco ha impegnato i vigili del fuoco, intervenuti con due mezzi autopompe, per spegnere le fiamme, operazioni rese particolarmente difficili dal rogo alimentato dalle raffiche di vento. Il fuoco si è esteso nello stabile di grandi dimensioni, riducendo in cenere i materiali di legno, presenti all’interno insieme ad un vecchio furgoncino e ai rifiuti abbandonati. Sul posto anche i carabinieri che indagano sulle cause di probabile origine dolosa. Il capannone era stato acquisito dal Comune dopo la sentenza del Tar Sardegna. (m.p.)

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