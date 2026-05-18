Distese di spazzatura in piazze e strade: «Emergenza senza fine»  

Nonostante l’intensificazione dei controlli e gli interventi di pulizia straordinaria, non accenna ad attenuarsi l’emergenza rifiuti nel rione di Santa Teresa. Epicentro del degrado ancora una volta via Sanna, nuovamente sommersa da cumuli di immondizia e materiali ingombranti – mobili ed elettrodomestici - abbandonati ad ogni angolo e dietro le cabine elettriche all’ombra delle palazzine popolari. Spettacolo desolante anche in via Segni con rifiuti indifferenziati gettati via dagli incivili nelle aree non edificate, oltre le recinzioni e i muretti. In entrambi i casi si tratta di un problema ciclico, per non dire cronico, che a quanto pare non si riesce a risolvere.

Misure drastiche

Sul caso si registra un duro commento della presidente della Municipalità, Maria Laura Manca. «La situazione delle discariche abusive a Pirri è ormai intollerabile», osserva. «L’Amministrazione sta predisponendo misure per un drastico rafforzamento del presidio e del controllo del territorio, specialmente nelle aree più isolate e vulnerabili». Come Santa Teresa. «Ci sono forti sospetti», prosegue, «che gran parte di questi rifiuti non sia prodotta dai residenti, ma venga trasportata illegalmente da altri territori, trasformando i nostri in pattumiera di passaggio e dando un’immagine ingiusta di degrado di un nostro quartiere che, con tante iniziative e presidi, stiamo cercando di valorizzare. La soluzione è avviare verifiche e indagini approfondite, incrociando i dati delle telecamere di videosorveglianza». Con l’obiettivo di individuare provenienza dei mezzi e responsabili. «Chi deturpa il territorio deve sapere che non ci sarà tolleranza», conclude, «invito i cittadini a collaborare segnalando tempestivamente ogni movimento sospetto: difendiamo insieme la nostra comunità».

In Consiglio

Sulla grave situazione è stata presentata anche un’interrogazione (l’ennesima) in Consiglio comunale, a firma di Edoardo Tocco. «In via Sanna», scrive il capogruppo di Forza Italia, «si registra da tempo una situazione di profondo degrado urbano che compromette il decoro della Municipalità. Le numerose segnalazioni dei residenti evidenziano una presenza costante e diffusa di ingombranti, materiali di scarto e accumuli di spazzatura. L’assenza di interventi tempestivi sta determinando un rischio concreto per la salute pubblica. La persistenza del fenomeno dell'abbandono illecito richiede non solo azioni di ripristino, ma anche una strategia di vigilanza più stringente».

RIPRODUZIONE RISERVATA