VaiOnline
Bari.
23 gennaio 2026 alle 00:15

Discute la tesi dall’ospedale 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Bari. È la storia di una famiglia unita. Delfinia Valente ha voluto discutere la sua tesi di specializzazione in collegamento video dal centro di Riabilitazione di Ceglie Messapica, dove da qualche settimana è ricoverato il padre Mimmo. «Lui c’è sempre stato e io volevo che ci fosse anche in questo giorno», racconta Delfinia, che ha conseguito il titolo di assistente alla comunicazione all’Istituto dei Sordi parlando di “Letteratura per l’infanzia nelle disabilità sensoriali”. Nella sala attrezzata per il collegamento oltre a suo padre c’erano medici e infermieri che ogni giorno si prendono cura di lui. «Un’emozione indescrivibile, soprattutto per il momento difficile che stiamo attraversando - ha detto commosso Mimmo Valente - ringrazio i medici, i miei amici e la mia famiglia, la loro vicinanza è la miglior terapia. Io continuerò a lottare per tutti». Il direttore generale della Asl Brindisi, Maurizio De Nuccio, rimarcato «come la sanità debba saper coniugare competenza professionale e umanità».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Dopo il ciclone.

Ora l’allerta rossa è per il traffico

La 195 chiusa, tutti in coda per ore. Le stime di Anas: sette giorni di lavoro 
Dopo il ciclone

Ingorghi e auto lumaca, a due all’ora per Cagliari

Il traffico concentrato sulla consortile di Macchiareddu: viaggio-odissea per arrivare al semaforo di Elmas sulla 130 
Piera Serusi
Dopo il ciclone

Piogge record e sprechi: «Connettere gli invasi»

A Maccheronis il paradosso della diga piena a metà  che sta scaricando in mare milioni di metri cubi 
Giuseppe Deiana
Dopo il ciclone

Le barriere in cemento salvano i locali

Cala Gonone, i titolari si sono attrezzati prima della mareggiata. «Danni? Cento euro» 
Gianfranco Locci
Capoterra.

«Dobbiamo tutto ai nostri amici»

Ivan Murgana
Dopo il ciclone

«Il mio ristorante sepolto da alghe e sabbia»

Il Frontemare a Quartu è fra i più colpiti, arriva l’aiuto degli altri imprenditori 
Riccardo Spignesi
dopo il ciclone

Il Consiglio spaccato sull’emergenza

L’opposizione: fondo in manovra per i danni. La replica: meglio nell’assestamento 
Roberto Murgia