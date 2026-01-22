Discute la tesi dall’ospedale 

Bari. È la storia di una famiglia unita. Delfinia Valente ha voluto discutere la sua tesi di specializzazione in collegamento video dal centro di Riabilitazione di Ceglie Messapica, dove da qualche settimana è ricoverato il padre Mimmo. «Lui c’è sempre stato e io volevo che ci fosse anche in questo giorno», racconta Delfinia, che ha conseguito il titolo di assistente alla comunicazione all’Istituto dei Sordi parlando di “Letteratura per l’infanzia nelle disabilità sensoriali”. Nella sala attrezzata per il collegamento oltre a suo padre c’erano medici e infermieri che ogni giorno si prendono cura di lui. «Un’emozione indescrivibile, soprattutto per il momento difficile che stiamo attraversando - ha detto commosso Mimmo Valente - ringrazio i medici, i miei amici e la mia famiglia, la loro vicinanza è la miglior terapia. Io continuerò a lottare per tutti». Il direttore generale della Asl Brindisi, Maurizio De Nuccio, rimarcato «come la sanità debba saper coniugare competenza professionale e umanità».

