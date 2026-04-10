Dinamo, vai a prendertela 

Sassari. Veljko Mrsic ritorna a Varese, dove nel 1999 vinse lo scudetto assieme a Gianmarco Pozzecco. La Dinamo torna a Masnago, dove non vince dal 2021. Sassari si gioca l'ultima chance di salvezza domani alle 17.30. La Openjobmetis è l'unica squadra abbordabile prima del finale contro tre candidate al primato (Venezia, Bologna e Brescia) che si sono tutte rinforzate con un giocatore di gran livello. Il tecnico biancoblù prova a rovesciare la prospettiva: «Abbiamo perso le ultime quattro partite, ma è anche vero che avremmo potuto vincerne tre. Ci vuole più responsabilità in ogni possesso soprattutto d’attacco, dove abbiamo perso troppi palloni e dobbiamo essere più cattivi in difesa». Mrsic ha anche riflettuto sui finali, su quali giocatori utilizzare e se puntare su schemi molto rigidi: «Alla fine però tutto passa nelle mani e nella testa dei giocatori. Magari possiamo lavorare meglio con le spaziature per favorire gli uno contro uno o i giochi a due».

Ci vorrebbe un Macon all'altezza di quello che mostra di solito nel primo tempo. Ci vorrebbe il Buie ammirato sino a febbraio, e anche il Thomas che nella stagione passata fu determinante per la salvezza. Sono i tre giocatori dalla personalità più forte. Se sbagliano loro gli ultimi possessi come accaduto nelle ultime gare, diventa davvero un'impresa vincere i finali in volata.

La strategia è decisa: «In casa giocano forte, hanno ritmi elevati e utilizzano molto il tiro da tre, noi dobbiamo essere rapidi nella transizione difensiva e abbassare i ritmi. Contro Cantù ad esempio abbiamo difeso meglio che contro Treviso». All'andata la Dinamo accettò i ritmi alti. E perse 102-105.

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