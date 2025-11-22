Dinamo, cercasi colpaccio 

Sassari. C'era un tempo dove anche se era “soltanto2 A2 (stagione 1991/92) la Dinamo dei fuoriclasse Thompson e Comegys sfidava il Napoli di due leggende come Walter Berry (oro ai Mondiali U19) e Alex English (Hall of Fame Nba). Stasera alle 20 sarà una gara meno “epica” ma molto importante per mantenere la serie A. La squadra sassarese sta costruendosi un'identità col tecnico croato Mrsic ma deve ancora recuperare la falsa partenza che l'ha vista perdere al PalaSerradimigni contro Varese e Udine, concorrenti dirette. Finora il Banco non ha mai fatto un colpaccio italiano, ha vinto solo una trasferta europea, in Romania per la Europe Cup. Se il play Buie e la guardia Johnson hanno recuperato appieno dagli acciacchi, la formazione biancoblù può puntare al successo. Per ogni evenienza coach Mrsic ha sperimentato in Germania anche quintetti con Thomas e Mezzanotte che fanno l'ala piccola, Ceron il play e Marshall la guardia.

La qualità della stagione passa anche dalla capacità che avrà la Dinamo di vincere qualche partita esterna, altrimenti il rischio è di continuare a ballare tra salvezza e pericolo ancora a lungo.

Napoli ha bisogno di tirare bene da tre. Tutte le volte che è rimasta sotto il 30% ha perso, quindi la difesa sull'arco è fondamentale. Il che vuol dire tenere gli uno contro uno per non ricorrere troppo ai cambi di marcatura, ma anche non esagerare negli aiuti collettivi per non lasciare facili scarichi ai tiratori, soprattutto a Mitrou-Long e Simms che sono i più precisi. I due ex Gentile e Treier hanno finora avuto impiego non cospicuo (meno di 10 minuti) e poca gloria (2 punti a testa di media).

