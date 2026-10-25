Dinamo, adesso è davvero notte fonda 

Ruvo di Puglia 79

Dinamo 63

C. Wimes Ruvo di Puglia : Bogliardi 22 (2/3, 5/8), Hogue 12 (4/7), Mbacke 4 (2/3, 0/1), Reale 5, Lumena 5 (1/6), Valesin 5 (1/2, 1/2), Guaiana 7 (1/2, 1/3), Chinellato 19 (5/10, 2/6), Simone ne, Berardi ne, Johnson ne, Gioele-Giovanni ne. All. Rajola

Banco di Sardegna : Flood 5 (1/3, 1/5), Pisano 2 (1/3, 0/1), Aromando 2 (0/3, 0/1), Grande 24 (5/6, 4/9), Nobili 1 (0/1), Nze 17 (7/10, 1/3), M. Vitali 2 (1/3, 0/5), Longo, Brooks 7 (1/5, 1/3), Monaldi (0/1 da tre). All. L. Vitali

Arbitri : Grappasonno, Yang e Agnese

Parziali : 15-15; 36-27; 57-43

Note : Ruvo di Puglia 25/54 (9/22 da tre); Sassari 22/61 (6/27 da tre). Tiri liberi: Ruvo di Puglia 20/26; Sassari 8/11.

Altro che voltar pagina come si augurava il coach Luca Vitali, la Dinamo gioca una partita orrenda a Ruvo di Puglia. Finisce 79-63 per i padroni di casa, privi peraltro dell'infortunato Jazz Johnson, capocannoniere della A2 a 25 punti di media. Già nel primo quarto sono emersi i problemi, occultati in parte dal dinamismo di Nze. Nel secondo quarto Ruvo di Puglia ha affettato la difesa sassarese come burro (ma perché così tanti cambi sul pick and roll?) e si è esaltata con gli italiani, prendendo un vantaggio in doppia cifra che ha mantenuto sino alla fine, salvo un'impennata di Grande con canestri da oltre 8 metri frutto però di talento individuale. Tutti gli altri sottotono, specie Michele Vitali, Monaldi, Aromando e Brooks, che dovrebbero essere i trascinatori. Insomma, altro che crescita, la squadra appare in involuzione se si sommano alla prova odierna la vittoria faticosa su Cento (priva dell'americano Davis) e la sconfitta netta con Rimini. Urge una riflessione.

Delusione

Il tecnico Luca Vitali ha commentato: «Un'altra partita dove tiriamo col 40% da due punti e il 25% da tre, anche con tanti tiri aperti creati, si fa fatica a vincere. Abbiamo forte bisogno di chiuderci in palestra e lavorare duramente, affrontare il campionato con l'approccio di un giovane ventenne che vuole conquistarsi ogni minuto e momento in campo, come se fossimo i giovani che vogliono lottare contro dei veterani. Questo è l'unico approccio che dobbiamo avere da qua in avanti».

Il Banco parte col quintetto Flood, Pisano, Michele Vitali, Aromando e Nze. La difesa più aggressiva è quella pugliese e se non ci fosse Nze a nascondere i limiti in attacco (7 punti e 5 rimbalzi) il primo quarto non si chiuderebbe in pareggio. Nella seconda frazione gli italiani del Ruvo si esaltano anche contro la zona e Sassari finisce anche a -13 prima del 36-27 del riposo. A parte Nze è una desolazione. Nel terzo quarto Grande segna anche da 8, 9 e 10 metri, per un attimo è 48-43 al 26', ma predica nel deserto e i pugliesi tornano avanti in doppia cifra.

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