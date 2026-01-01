Differenziata, si cambia: ritiro del secco ogni 15 giorni 

Cambia da oggi a Sinnai il servizio di raccolta del rifiuto secco residuo. Il ritiro sarà effettuato una volta ogni quindici giorni. Il primo appuntamento è per questa mattina. «Negli ultimi sei mesi – come spiega una nota del Comune – la quantità di secco prodotta si è notevolmente ridotta, a favore di una maggiore differenziazione dei rifiuti. Una scelta che si inserisce in una strategia orientata alla riduzione complessiva dei rifiuti indifferenziati, con l’obiettivo di incentivare ulteriormente la corretta differenziazione, di consolidare i buoni comportamenti, già adottati da famiglie e attività produttive, migliorare l’efficienza e la sostenibilità del servizio di raccolta».

La modifica del servizio di raccolta sarà tenuta in considerazione in fase di ricalcolo dell’imposta.

Alla luce di questi risultati, e in coerenza con le linee guida Arera, l’amministrazione comunale ha valutato «possibile e opportuno rimodulare il servizio di raccolta del secco indifferenziato, riducendo il numero dei passaggi settimanali, incrementando però altri servizi: tra questi, il ritiro a domicilio, una volta al mese, degli abiti usati».

Possibili anche ulteriori servizi aggiuntivi di prossima comunicazione agli utenti. Secondo il Comune «questa evoluzione del servizio, rappresenta un passo condiviso verso un modello di gestione dei rifiuti più sostenibile». A gennaio, a Sinnai, il secco si ritirerà il 2 (oggi), il 16 e il 30. ( r. s. )

