VaiOnline
L’appuntamento.
17 marzo 2026 alle 00:19

Dialoghi nuragici al via, così si riscopre la storia 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Prende il via oggi il ciclo di incontri “Dialoghi nuragici”, sei appuntamenti dedicati alla divulgazione e al confronto sul patrimonio della civiltà nuragica. Appuntamento a Sa Manifattura ogni due settimane, il martedì alle 18, da marzo a giugno, per l’evento curato dall’associazione La Sardegna verso l’Unesco.

Il primo incontro, in programma questa sera, è intitolato “Quanti sono i nuraghi? Proviamo a contarli insieme”. A confrontarsi sul tema saranno Pierpaolo Vargiu, presidente dell’associazione promotrice, e Fabio Pinna, professore di Archeologia Pubblica all’Università di Cagliari.

Il ciclo proseguirà il 31 marzo con “Ricerche archeologiche nell’alta Marmilla”, incontro che vedrà gli interventi di Sandra Tobia, socia dell’associazione, ed Emerenziana Usai, archeologa. Il 21 aprile sarà invece dedicato al rapporto tra fotografia e patrimonio archeologico con “Nuraghi. Lo scatto fotografico che riesce a far parlare la bellezza”. Il 5 maggio si terrà l’incontro “Intervista ai Sindaci. Dai nuraghi può nascere economia?”, che coinvolgerà amministratori locali e studiosi per riflettere sulle potenzialità di sviluppo legate alla valorizzazione dei siti archeologici. Il quinto appuntamento, previsto per il 19 maggio, sarà dedicato alla tutela del paesaggio nuragico con l’incontro “Come prendersi cura del paesaggio nuragico”, mentre il ciclo si concluderà il 9 giugno con “Stili di vita e società nuragica: il contributo dell’antropologia scheletrica”, che vedrà la partecipazione di studiosi italiani e internazionali. Tutti gli incontri sono aperti al pubblico e mirano a rafforzare la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio nuragico come «una risorsa culturale capace di rafforzare il legame con i territori e contribuire allo sviluppo culturale e sociale dell’Isola».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il conflitto.

Libano, ferito un fante della Sassari

I resti di un proiettile intercettato cadono sulla base. La Brigata distribuiva alimenti e kit sanitari 
l Deiana, Fresu
Il conflitto

Libano, detriti di missile sulla “Sassari”: un ferito

Polvere di razzi sui soldati sardi, uno di loro soccorso dal personale sanitario. La Difesa: è in buone condizioni 
Giuseppe Deiana Enrico Fresu
Entro Pasqua la seduta straordinaria del Consiglio sulla sanità chiesta dall’opposizione. I sindacati convocati il 26 marzo

«Pronto soccorso, sarà un concorso flop: pochi i nuovi medici»

FdI: solo spostamenti tra ospedali Todde in aula, oggi si decide la data 
Cristina Cossu
Energia

Un impianto agrivoltaico tra Pabillonis e Guspini bocciato dal Tar Sardegna

I giudici: le aree non disponibili per il progetto della “Lapislazzuli” 
Santina Ravì