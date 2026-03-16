Dialoghi nuragici al via, così si riscopre la storia 

Prende il via oggi il ciclo di incontri “Dialoghi nuragici”, sei appuntamenti dedicati alla divulgazione e al confronto sul patrimonio della civiltà nuragica. Appuntamento a Sa Manifattura ogni due settimane, il martedì alle 18, da marzo a giugno, per l’evento curato dall’associazione La Sardegna verso l’Unesco.

Il primo incontro, in programma questa sera, è intitolato “Quanti sono i nuraghi? Proviamo a contarli insieme”. A confrontarsi sul tema saranno Pierpaolo Vargiu, presidente dell’associazione promotrice, e Fabio Pinna, professore di Archeologia Pubblica all’Università di Cagliari.

Il ciclo proseguirà il 31 marzo con “Ricerche archeologiche nell’alta Marmilla”, incontro che vedrà gli interventi di Sandra Tobia, socia dell’associazione, ed Emerenziana Usai, archeologa. Il 21 aprile sarà invece dedicato al rapporto tra fotografia e patrimonio archeologico con “Nuraghi. Lo scatto fotografico che riesce a far parlare la bellezza”. Il 5 maggio si terrà l’incontro “Intervista ai Sindaci. Dai nuraghi può nascere economia?”, che coinvolgerà amministratori locali e studiosi per riflettere sulle potenzialità di sviluppo legate alla valorizzazione dei siti archeologici. Il quinto appuntamento, previsto per il 19 maggio, sarà dedicato alla tutela del paesaggio nuragico con l’incontro “Come prendersi cura del paesaggio nuragico”, mentre il ciclo si concluderà il 9 giugno con “Stili di vita e società nuragica: il contributo dell’antropologia scheletrica”, che vedrà la partecipazione di studiosi italiani e internazionali. Tutti gli incontri sono aperti al pubblico e mirano a rafforzare la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio nuragico come «una risorsa culturale capace di rafforzare il legame con i territori e contribuire allo sviluppo culturale e sociale dell’Isola».

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