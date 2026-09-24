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25 settembre 2026 alle 00:44

D.H. Lawrence e quel viaggio che lo portò fino a Mandas 

Premi a Gianfranco Cabiddu, Roberto Giacobbo e Marcello Fois 

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Identità e futuro, tra storia e cronaca è il tema scelto dal comune di Mandas per la diciottesima edizione del festival internazionale della letteratura di viaggio “D.H. Lawrence”, organizzato in collaborazione con l’Arst, e intitolato allo scrittore inglese che in treno fece tappa in quel paese durante il suo viaggio in Sardegna. Da oggi a domenica, infatti, il centro dell'evento sarà la stazione ferroviaria del paese, fra libri, incontri e carrozze d’epoca. L'Arst, l'azienda regionale di trasporto pubblico, ha messo a disposizione locali e convogli, in particolare la Littorina, la carrozza Bauchiero del 1913 e i treni Stadler.

Durante la manifestazione saranno premiati il regista Gianfranco Cabiddu, il giornalista Roberto Giacobbo e lo scrittore Marcello Fois. Tanti gli ospiti del fine settimana. Cominciamo da oggi: Paolo Montaldo con “H&J” e Ugo Cappellacci con “La Rivoluzione gentile”. Domani: il capogruppo del Pd in Consiglio regionale, Roberto Deriu, con “Il principe della Repubblica”, in dialogo con l’assessore regionale all'Agricoltura, Francesco Agus e i consiglieri regionali Michele Ciusa (M5s) e Stefano Tunis (Sardegna 20Venti). Dopodomani spazio al libro “Nell’azzurro delle novelle mie - Grazia Deleda si racconta” diMonica Tronci Pau. Il 28 settembre la giornata, dedicata a donne e violenza, con la presentazione del libro “Il patriarcato nel nuovo ordine mondiale” di Claudia Sarritzu, si chiuderà con la prima esecuzione dal vivo del brano “Il tempo muto” di Susanna Congiu. Il 29 il sindaco Umberto Oppus presenterà il suo libro dedicato al Ducato di Mandas; Il 30 Davide Piras con “Femmenella” e Tore Quartu con “Innocenza in catene” di Tore Quartu. Il 1 ottobre Gianluca Scroccu presenta il suo libro dedicato a Sandro Pertini; il 2 ottobre sarà una giornata dedicata ai nonni e alle nonne; il 3 ottobre la proiezione del documentario “Mandas. La terra delle origini”.

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