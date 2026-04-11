Derby Cos-Budoni, Monastir col Trastevere 

C’è chi sogna la post season come il Monastir, che contro il Trastevere va a caccia di punti playoff, e chi vorrebbe evitarla, leggi Latte Dolce e Budoni, impegnate rispettivamente a Sassari con la Palmese e a Tertenia nel derby con la Costa Orientale Sarda per provare a schivare i playout.

A rischio

E poi c’è l’Olbia, terzultima con 29 punti e a rischio retrocessione diretta, che inaugura oggi alle 14,30 la 14ª giornata di ritorno di Serie D nella tana della Scafatese, consapevole che gli spareggi sono l’unica chance possibile per salvarsi. Per strappare punti alla dominatrice incontrastata del girone G, che al termine della gara sarà premiata dalla Lega Nazionale Dilettanti per la vittoria del campionato e che la prima sconfitta in assoluto l’ha rimediata prima di Pasqua, servirà la prestazione della vita. Il tecnico dei bianchi Daniele Livieri confida nella “pancia piena” dell’avversario: «Affronteremo una squadra fortissima, che magari ha mollato un po’, mentre noi abbiamo motivazioni alte: dobbiamo giocare per vincere».

Tra isolane

Fischio d’inizio alle 15, invece, per le altre sarde, a partire da Cos e Budoni. Alla sfida fratricida i gialloblù arrivano forti dei 42 punti in classifica e del filotto di sette risultati utili, sebbene l’allenatore Francesco Loi avverta: «Sarà una partita complicata, con una posta in palio importante, anche perché abbiamo ancora necessità di punti salvezza».

Certo è che il Budoni, tredicesimo con 35 punti e reduce dalla batosta nello scontro diretto col Valmontone, sta messo peggio e lotterà col coltello tra i denti per ottenere un successo che potrebbe valere il salto fuori dai playout. Questa la speranza del vice allenatore Alessandro Steri: «Alla fine mancano sempre meno partite, dovremo essere determinati e scaltri».

Ambizioni

Salendo, a 38 punti c’è il Latte Dolce che contro la Palmese proverà a sfruttare il fattore campo per centrare la vittoria e allontanarsi con decisione dalla zona retrocessione. Infine il Monastir. Con 45 punti e il sesto posto la matricola campidanese resta la migliore delle sarde: l’obiettivo della salvezza diretta è bello che archiviato, tuttavia a una lunghezza dai playoff è lecito provare a conquistare l’ambizioso traguardo.

Il Trastevere non è ancora sicuro del secondo posto e a Monastir non verrà in vacanza, ma in casa i biancoblù hanno dimostrato di non temere rivali.

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