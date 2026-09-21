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L’inchiesta
22 settembre 2026 alle 00:34

Denise Cosco, verifiche sui contatti col padre  

Ieri la commemorazione a Crotone. Don Ciotti: un omicidio lungo 17 anni 

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Verificare eventuali contatti avuti negli ultimi tempi con il padre e quale rapporto avessero ristabilito. C'è anche questo nell'indagine della Procura di Velletri sulla morte di Denise Cosco, figlia di Lea Garofalo, che il 10 settembre scorso si è tolta la vita lanciandosi dal palazzo in cui viveva, ad Ariccia. A fornire elementi utili potrebbero essere l'analisi del cellulare della donna, già acquisito dagli inquirenti, e la verifica della sua casella di posta elettronica. Il padre della donna è tuttora detenuto ad Asti, dove sta scontando la condanna per l'omicidio di Lea Garofalo, la testimone di giustizia uccisa nel 2009 da lui e da altri appartenenti alla cosca contro la quale lei stessa aveva testimoniato. Nei giorni scorsi i pm hanno ascoltato il compagno di Denise, che potrebbe aver fornito elementi utili a ricostruire le ultime ore di vita della donna, che non ha lasciato biglietti né messaggi.

La cerimonia

Al momento il fascicolo per istigazione al suicidio resta contro ignoti mentre si è tenuta ieri, a Crotone, la cerimonia religiosa voluta dalla Diocesi in memoria della giovane donna. A ricordarla anche don Luigi Ciotti, fondatore di Libera. «Potrebbero esserci oggi altre Denise che non ce la fanno più perché esiste una violenza mafiosa differita - ha detto don Ciotti - che agisce sottotraccia per anni, insinuandosi come un veleno nell'anima». Quindi arriva a definire il suicidio di Denise come «un omicidio lungo 17 anni, il tempo che è passato dal delitto della madre». «Non voglio accusare nessuno - ha precisato - perché nella storia di Denise lo Stato è intervenuto senza esitazioni. Non è stata abbandonata. Eppure a un certo punto si dev'essere sentita comunque incredibilmente sola. Non possiamo chiedere ai testimoni di giustizia di sacrificare la propria vita per il bene comune, e poi lasciarli soli con i propri fantasmi, che spesso li ammalano».

Interventi

Un intervento a cui si è richiamata la presidente della Commissione Antimafia Chiara Colosimo: «Lo Stato nella storia di Denise c'è stato, ma alcune ferite, inferte dal padre 'ndranghetista, non sono state curate. Questa storia - ha detto durante la commemorazione - però deve lasciare un segno in questa terra». Presente in chiesa anche la sottosegretaria all'Interno, Wanda Ferro. «La presenza dello Stato qui - ha sottolineato - serve per dire che ci siamo, che accompagneremo tutto il percorso anche del figlio di Denise, ma soprattutto per dire alla mafia e alla 'ndrangheta che non ci tiriamo indietro rispetto a pagine di storia che devono essere nella memoria di tutti per costruire un percorso differente».

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