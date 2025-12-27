Della Mea e Goggia chiudono nella Top 10 

SEMMERING. Stavolta l’Italia ha giocato in difesa. Lo slalom gigante di Semmering è stato vinto dall'austriaca Julia Scheib in 1’56”46. Per lei a 27 anni è il terzo successo in carriera e stagionale che le consegna anche il primato nella classifica di disciplina. Sul podio anche la svizzera Camille Rast (a 14 centesimi) e la svedese Sara Hector a 40. Miglior risultato in carriera e terza volta consecutiva tra le prime dieci per la tarvisiana Lara Della Mea, buona settima in 1’58”22, 12 centesimi meno di Sofia Goggia, ottava con una prova tutta all'attacco ma anche un paio di errori. Più indietro Alice Pazzaglia (27ª), fuori pista Giorgia Collomb.

Oggi a Semmering slalom speciale con l'Italia che - alla ricerca di nuovi talenti in questa disciplina che da molti anni registra grosse difficoltà - manda in pista per la prima volta in coppa del mondo Giada d'Antonio, napoletana di 16 anni.

