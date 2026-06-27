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28 giugno 2026 alle 00:06

Del Piero interessato a rilevare il Rimini 

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Il futuro del Rimini, squadra di Serie C fallita lo scorso inverno e destinata a ripartire dall'Eccellenza, potrebbe riaprirsi con un nome a sorpresa: quello di Alessandro Del Piero. A pochi giorni dall'apertura delle manifestazioni d'interesse per il salvataggio del club, il Comune avrebbe registrato l'interesse dell'ex capitano della Juve. L'ex calciatore - che a Rimini guidò la Signora al debutto in B dopo Calciopoli - si muoverebbe con un imprenditore piemontese che da anni lo affianca in alcuni progetti, la cui identità non è stata confermata.

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