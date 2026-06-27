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La cerimonia.
28 giugno 2026 alle 00:09

Defibrillatore in dono alla società del Pirri: «Un regalo per gli atleti»   

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Un dono per regalare più sicurezza agli impianti sportivi di via Monsignor Cogoni. Da venerdì sera, al termine della cerimonia, la società di calcio del Pirri ha ricevuto una postazione completa con defibrillatore, un regalo dell’Accademia Bonifaciana onlus e del suo delegato Fabio Prefumo.

La consegna è avvenuta in concomitanza con la conclusione dell’anno calcistico del Pirri che proprio venerdì ha organizzato una festa con i tanti tesserati. Per l’occasione c’è stata anche la cerimonia di consegna del defibrillatore. «Un gesto di generosità e vicinanza a chi frequenta questo ambiente sportivo», ha evidenziato Prefumo, «e che rappresenta un punto d’avvio di altri progetti che come Accademia abbiamo in mente di realizzare». Presente anche don Enrico Muscas che ha benedetto il defibrillatore. «Il dono», ha sottolineato Bobo Mannai, presidente del Pirri, «è stato particolarmente apprezzato. Un gesto importante e non possiamo che ringraziare l’Accademia Bonifaciana».

Nella targa accanto al defibrillatore, la scritta “il coraggio di un gesto oggi può essere la vita di qualcuno domani” testimonia l’importanza di avere un dispositivo salvavita in una struttura sportiva dove ogni giorno transitano, per giocare a calcio, centinaia e centinaia di persone di tutte le età. «È stato un concreto gesto di attenzione verso la sicurezza degli atleti, dei dirigenti e di tutti coloro che frequentano l'impianto sportivo», ha concluso Mannai.

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