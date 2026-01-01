VaiOnline
Roma.
02 gennaio 2026 alle 00:35

Ddl Delrio e Roccella, in Parlamento si riprende 

Dopo la complessa sessione di Bilancio che ha impegnato il parlamento negli ultimi due mesi del 2025, il confronto tra i partiti nel nuovo anno si aprirà soprattutto su temi politici o etici, dettati innanzitutto dall’agenda parlamentare.

Al termine della pausa natalizia è in programma in Senato l’incardinamento del ddl Delrio sull’antisemitismo, il ddl Roccella sui bambini in affidamento, con la Lega pronta a dar battaglia sulla scia delle vicenda delle famiglia nel bosco, e il provvedimento sull’aiuto al suicidio, messo in frigorifero in attesa della sentenza della Corte costituzionale giunta il 30 dicembre.

Altri temi, come il decreto armi all’Ucraina e la data del referendum sulla giustizia e la legge elettorale, sono destinati a crescere. La consultazione referendaria sarà l’ultima chiamata nazionale alle urne prima delle politiche del 2027.

Per i ddl Del Rio e Roccella l’appuntamento è per il 7 gennaio in commissione Giustizia del Senato. Partirà nella seconda settimana di gennaio l’iter del dl sugli aiuti all’Ucraina, con entrambi i Poli alle prese con divisioni interne. Per la data del referendum sulla giustizia e la legge elettorale, la conferenza della premier Meloni il 9 gennaio potrebbe dare indicazioni. Il giorno successivo il Comitato per il No alla riforma della giustizia lancerà la campagna referendaria.

Calcio

Luci alla Domus per Cagliari-Milan

l Gaggini, Pilia
epa12620751 Police officers stand near a hearse in area where a fire broke out at the Le Constellation bar and lounge following an explosion in the early hours of New Year's Eve, in Crans-Montana, Switzerland, 01 January 2026. According to the police, several dozen people lost their lives in the fire and around one hundred people were also reported injured. EPA/JEAN-CHRISTOPHE BOTT
epa12620751 Police officers stand near a hearse in area where a fire broke out at the Le Constellation bar and lounge following an explosion in the early hours of New Year's Eve, in Crans-Montana, Switzerland, 01 January 2026. According to the police, several dozen people lost their lives in the fire and around one hundred people were also reported injured. EPA/JEAN-CHRISTOPHE BOTT
capodanno tragico

La strage dei giovanissimi Sei italiani ancora dispersi

Rogo dalle candele pirotecniche sulle bottiglie di champagne Almeno 47 vittime, molte intrappolate nell’uscita angusta 
Capodanno

Cagliari, una festa per 20mila persone

Folla nelle strade, alla Fiera e al Bastione Ristoranti e locali del centro presi d’assalto 
Mauro Madeddu
la Crisi

Dal diesel al tabacco, la stangata sui sardi arriva col nuovo anno

Il 2026 si apre con una raffica di rincari È allarme per i consumi delle famiglie 
Luca Mascia
Sanità

Asl, sì alle nomine ma con tre “buchi”

Intesa in extremis Todde-Pd: restano scoperte le Aziende di Cagliari, Sassari e Olbia 
Roberto Murgia
Cronaca

Nella bottiglia sigillata c’è acqua contaminata, donna finisce in ospedale

Panico e mistero a Carbonia, indagini dei carabinieri in corso 
Fabio Murru Stefania Piredda
Strade di sangue

Il viaggio per il concerto finisce contro un albero Illorai, un anno di lutti

La vittima è un operaio, Marco Boninu Un cinghiale gli ha tagliato la strada 
Mariangela Pala
La tragedia.

«Nuova morte sul lavoro, inaccettabile»

Emanu ele Floris
Capodanno

L’Isola festeggia i primi nati del 2026

Lieti eventi a Monserrato, Oristano (doppio parto), Nuoro, San Gavino e Olbia 
Tradizioni.

Gli irriducibili del tuffo in mare

Angelo Cucca Mariangela Pala