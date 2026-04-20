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La rassegna.
21 aprile 2026 alle 00:19

Danza contemporanea al teatro delle Saline 

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Dal 27 aprile al 10 maggio la grande danza contemporanea arriva al teatro della Saline per la seconda edizione di Corfuentes, la rassegna organizzata dall’Asmed-Balletto di Sardegna.

Gli eventi

Dopo il successo della prima edizione, lo scorso dicembre, quest’anno l’appuntamento si rinnova portando nel capoluogo ventidue tra le migliori compagnie del panorama nazionale e internazionale. Tra gli ospiti spiccano Art Mouv’ (Francia), Compañia Nòmada (Spagna), Movimento Danza (Campania), BTT- Balletto teatro di Torino, Balletto di Roma Junior Company, Borderline Danza (Campania), ErsiliaDanza (Veneto), Movimento Danza (Campania) e Versiliadanza (Toscana). Saranno due intense settimane di spettacolo e confronto in cui non mancheranno alcune prime nazionali come l'omaggio a Schubert del BTT (30 aprile) e il debutto di "Romeo & Juliet project" di Borderline Danza (1 maggio).

Il progetto

Va avanti così il progetto artistico diretto da Massimiliano Leoni che per il titolo di questa rassegna si è ispirato alla lingua sarda. Corfuentes significa infatti “sorgenti del cuore”, a indicare luoghi intimi e profondi da cui nasce il movimento. Un nome più che appropriato per l’Asmed che, fondata a fine degli anni ‘70 da Paola Leoni, nel tempo ha cresciuto generazioni di artisti e artiste, molti dei quali affermati anche fuori dall’isola.Anche stavolta ciascuna serata si preannuncia ricca, con inizio sempre alle 21, tranne le domeniche del 3 e del 10 maggio quando si comincerà alle 20.

RIPRODUZIONE RISERVATA  

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