Danza contemporanea al teatro delle Saline 

Dal 27 aprile al 10 maggio la grande danza contemporanea arriva al teatro della Saline per la seconda edizione di Corfuentes, la rassegna organizzata dall’Asmed-Balletto di Sardegna.

Gli eventi

Dopo il successo della prima edizione, lo scorso dicembre, quest’anno l’appuntamento si rinnova portando nel capoluogo ventidue tra le migliori compagnie del panorama nazionale e internazionale. Tra gli ospiti spiccano Art Mouv’ (Francia), Compañia Nòmada (Spagna), Movimento Danza (Campania), BTT- Balletto teatro di Torino, Balletto di Roma Junior Company, Borderline Danza (Campania), ErsiliaDanza (Veneto), Movimento Danza (Campania) e Versiliadanza (Toscana). Saranno due intense settimane di spettacolo e confronto in cui non mancheranno alcune prime nazionali come l'omaggio a Schubert del BTT (30 aprile) e il debutto di "Romeo & Juliet project" di Borderline Danza (1 maggio).

Il progetto

Va avanti così il progetto artistico diretto da Massimiliano Leoni che per il titolo di questa rassegna si è ispirato alla lingua sarda. Corfuentes significa infatti “sorgenti del cuore”, a indicare luoghi intimi e profondi da cui nasce il movimento. Un nome più che appropriato per l’Asmed che, fondata a fine degli anni ‘70 da Paola Leoni, nel tempo ha cresciuto generazioni di artisti e artiste, molti dei quali affermati anche fuori dall’isola.Anche stavolta ciascuna serata si preannuncia ricca, con inizio sempre alle 21, tranne le domeniche del 3 e del 10 maggio quando si comincerà alle 20.

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