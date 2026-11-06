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Villacidro.
07 novembre 2026 alle 00:28

Danni causati dal ciclone Harry, ok agli interventi sulla viabilità 

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Interventi post-alluvioni, il Comune di Villacidro ha avviato il percorso per la messa in sicurezza della viabilità danneggiata dal maltempo. Si parte dalle strade principali della cittadina capoluogo di Provincia, che portano i segni lasciati dagli eventi meteorologici avversi nei giorni 19, 20 e 21 dello scorso gennaio, quando l’esondazione di corsi d’acqua ha provocato lo smottamento di versanti, allagamenti e movimenti franosi. In questo contesto si colloca la via Castangias, lesionata da un’importante frana che ha danneggiato parte della sede stradale.

Con i fondi stanziati dalla Regione e messi a disposizione del Comune per complessivi 145mila euro, procede l’iter per l’affidamento dell’intervento. «Nel dettaglio», spiega l’assessore ai Lavori pubblici, Dario Piras, «le opere in programma interessano il tratto maggiormente colpito da una frana e dalla caduta di massi. L’obiettivo è garantire in futuro una maggiore stabilità, sicurezza e durabilità dell’area».

Via Castangias attraversa il centro storico e l’omonimo rione di Castangias, nella parte più antica del paese ai piedi delle montagne, tra le strade che richiedono lavori urgenti. Ai danni dell’alluvione si aggiungono alberi a rischio di crollo, segnalati dal consigliere di minoranza Marco Deidda in un’interrogazione.

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