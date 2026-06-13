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14 giugno 2026 alle 00:31

Dalla Roma all’Olanda: Malen non vuole fermarsi  

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Da gennaio ha trascinato la Roma per qualificarsi in Champions League, ora Donyell Malen vuole portare in alto anche l’Olanda. L’attaccante che i giallorossi hanno appena riscattato dall’Aston Villa si è preso un posto di rilievo nella nazionale Oranje, che debutta nel Gruppo F stasera alle 22 contro il Giappone a Dallas.

Rispetto ad altre edizioni gli olandesi partono un po’ in secondo piano, con alcuni giocatori reduci da una stagione altalenante: da capire se non avere i riflettori puntati potrà essere un vantaggio. Per gli asiatici, sempre presenti dal 1998, dopo la buona prova in Qatar l’obiettivo è migliorarsi. Con una curiosità: il centravanti, Ayase Ueda, gioca proprio nell’Eredivisie olandese (al Feyenoord) ed è stato il capocannoniere con 25 gol.

Nella notte l’appuntamento è doppio. Alla una italiana di domani, per il Gruppo E, c’è Costa d’Avorio-Ecuador a Philadelphia. Negli ivoriani il giocatore di spicco è Yan Diomandé, esterno d’attacco 19enne reduce da un’ottima stagione al Lipsia. Per i sudamericani il meglio è in difesa: Pacho e Hincapié si ritrovano dopo essere stati avversari in Psg-Arsenal, finale di Champions League.

Alle 4 Svezia-Tunisia (Gruppo F) a Monterrey. Gli svedesi avevano fallito il girone di qualificazione, ultimi con appena 2 punti, ma si sono riscattati agli spareggi (raggiunti grazie alla Nations League) con due vittorie. Tunisia invece alla settima partecipazione: finora mai oltre il girone. (r.sp.)

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