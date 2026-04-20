Dal Vespucci a cittadino  onorario 

Dopo aver condotto la nave più bella del mondo per 23 mesi e 10 giorni al comando di oltre 400 uomini, fatto il giro del globo doppiando Capo Horn, il capitano di vascello del Vespucci contrammiraglio Giuseppe Lai è approdato a Lula, paese dei genitori e nonni, dove vivono molti parenti. Ieri alle 11 gli ha conferito la cittadinanza onoraria durante una cerimonia nell’aula consiliare. «Sono emozioni che risvegliano i miei ricordi di bambino, un ambiente che mi ispira serenità con i ritmi lenti, l’odore della legna che arde nel caminetto dei miei nonni, i profumi della campagna e che oggi ritrovo intatti insieme all’affetto delle persone», dice il “comandante Lai” come viene affettuosamente chiamato a Lula. Accompagnato dalla moglie e dalla mamma, ha ricevuto la pergamena dal sindaco Mario Calia. Venerdì, in prima serata su Rai3, seconda puntata sul Vespucci. (m. d.)

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