VaiOnline
La Maddalena.
02 gennaio 2026 alle 00:31

«Dal Puc alle opere pubbliche, merito della squadra» 

«Lo dico sempre da cinque anni, non sono il miglior Sindaco, ho la squadra migliore»: Fabio Lai, nell’ultimo bilancio di fine anno del mandato promuove la sua amministrazione. «I risultati ottenuti – dichiara – sono il frutto di un lavoro corale. Nessun traguardo sarebbe stato possibile senza una squadra compatta e motivata, capace di lavorare con spirito di collaborazione e visione comune. Il valore del gruppo è stato la vera forza di questa Amministrazione».

Ripensando alla fase di programmazione, Lai ammette come la lista degli obiettivi fosse lunga e complessa. A consuntivo, però, il bilancio è positivo: tutti i traguardi sono stati centrati, afferma il sindaco, anche grazie a una sana competizione interna che ha rappresentato un moltiplicatore di risultati. Tra i principali interventi – scrive Lai - figurano le opere per la mobilità e le infrastrutture, i progetti dedicati allo sport e alle politiche giovanili, il rafforzamento dei servizi socio-sanitari, gli investimenti in cultura e ambiente e, soprattutto, l’approvazione del PUC dopo oltre vent’anni, che fornisce alla città strumenti chiari per il futuro.

«Chiudiamo l’anno – conclude il sindaco – con la consapevolezza di aver dato il massimo e con la determinazione di continuare su questa strada». Con un occhio alle vicinissime amministrative: la città andrà al voto in primavera.

RIPRODUZIONE RISERVATA

