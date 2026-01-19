VaiOnline
Mercato.
20 gennaio 2026 alle 00:17

Cutrone al Cagliari e Zito a Parma: si può fare 

Sulemana in stand by, ma la strada è spianata. Dossena atteso nell’Isola da un giorno all’altro 

Sulemana è a un passo dal ritorno, ore decisive anche per un altro ex, Dossena. Resta in piedi la trattativa con il Parma per uno scambio di prestiti tra Luvumbo e Cutrone, rischia di saltare, invece, quella col Torino per Prati-Anjorin. Entra, dunque, nel vivo il mercato del Cagliari che con 22 punti a 17 giornate dalla fine del campionato si è messo nelle condizioni ideali per programmare il futuro sul campo valorizzando così i giovani, giocando - di fatto - anche per il futuro e - allo stesso tempo - limando e perfezionando la rosa - senza pressione - per centrare il prima possibile l’obiettivo minimo stagionale, la salvezza. Per poi magari provare a sollevare l’asticella.

La priorità

Il centrocampo è - indubbiamente - in sofferenza dopo gli infortuni di Folorunsho e Deiola: lo ha detto chiaramente Pisacane nella conferenza pre Cagliari-Juventus. Sulemana è il profilo ideale, andrebbe a completare il reparto non solo dal punto di vista numerico. Conosce già l’ambiente poi. Al momento è in prestito dall’Atalanta al Bologna, dove però ha racimolato appena 42 minuti in 6 mesi. E nel momento in cui ha chiesto di poter cambiare aria, Giulini si è buttato a capofitto trovando da subito il benestare del giocatore, oltre a quello della Dea. Lo stesso tecnico degli emiliani Italiano aveva dato il via libera, per poi temporeggiare, però, complice forse l’impegno di Europa League con il Celtic. Giovedì sera, al massimo venerdì mattina, l’operazione dovrebbe sbloccarsi, insomma, e il ghanese potrebbe addirittura raggiungere i suoi nuovi-vecchi compagni direttamente a Firenze. Con la stessa formula che aveva in Emilia, un prestito con diritto di riscatto.

La frenata

Dal Torino difficilmente, invece, arriverà Anjorin se il prezzo da pagare è il prestito di Prati. Il regista ravennate è un vecchio pallino di Cairo, nei giorni scorsi c’è stato anche un interessamento del Genoa (era stato proprio De Rossi a lanciarlo nella Spal), ma il Cagliari non smania dalla voglia di cederlo a meno che non sia lui a chiederlo (questo non è avvenuto, non ancora almeno) o non arrivi un’offerta importante (a quel punto lascerebbe l’Isola a titolo definitivo). Dal futuro di Prati dipenderà, dunque, la ricerca di un eventuale secondo centrocampista. Intanto il Toro sta riscattando Anjorin dall’Empoli per 4,5 milioni, poi si vedrà.

In arrivo

Il primo acquisto di gennaio potrebbe essere Dossena. L’operazione sembrava potersi sbloccare già ieri, c’è l’ok di tutte le parti. Cagliari e Como devono giusto definire se inserire nel prestito l’opzione per un riscatto e, nel caso, a quale prezzo. L’allenatore dei lariani Fabregas ha scelto poi di convocarlo per il posticipo con la Lazio, se ne riparlerà oggi, pertanto. E non è escluso che l’affare si chiuda già in serata.

Lo scambio

Proseguono, intanto, i confronti, sempre più fitti, tra Cagliari e Parma per uno scambio di attaccanti: da una parte Luvumbo, dall’altra Cutrone. Un’idea nata quasi per caso, sembra prendere sempre più corpo e troverebbe d’accordo un po’ tutti. Anche in questo caso, restano da chiarire i termini dei due trasferimenti: prestiti secchi sino a giugno o con la possibilità di riscattarli per entrambi i club? Work in progress.

In uscita

Oltre all’angolano, potrebbero lasciare presto l’Isola Cavuoti (ha chiesto informazioni il Cesena) e Di Pardo (piace alla Sampdoria). Lascia il Pescara in B per trasferirsi al Monopoli in C l’ex capitano della Primavera Vinciguerra, sempre in prestito dal Cagliari.

