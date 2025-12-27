VaiOnline
Volley A3 maschile.
28 dicembre 2025 alle 00:05

Cus Cagliari-Sarroch: a voi 

Alle 18 al PalaPirastu un derby sardo senza pronostico 

Il destino di un derby è che talvolta può essere spietato. Cus Cagliari-Sarlux Sarroch entra di diritto in questa casistica. Oggi al Pala Pirastu (ore 18) la sfida dell’undicesima giornata chiude il girone di andata della serie A3 di volley, e giunge, per entrambe le squadre, dopo una sconfitta che ha generato perplessità. Cus battuto dall’ultima in classifica (Savigliano), Sarroch sconfitto in casa dal Mantova. Un cammino pressochè parallelo, zona playoff, stessi punti, Cus Cagliari sesto in classifica, Sarroch settimo per peggior quoziente set. Una serie di tre vittorie consecutive interrotta sabato scorso da sconfitte identiche nel punteggio (3-0) e nelle prestazioni, quando già si pregustava un derby che assegnasse la chiave d’accesso alla Coppa Italia, riservata alle prime quattro al termine del girone di andata. Nulla di tutto ciò, ma non per questo la sfida tra le due capofila del movimento sardo perde di fascino e interesse. Dopo le negative prestazioni di sabato scorso, accadrà purtroppo che una delle due resterà ferma al palo ad analizzare i motivi di un’altra sconfitta, la sesta in dieci partite. Ecco perché il derby di stasera sarà spietato.

I precedenti

In serie A3 quella di stasera sarà la terza sfida al Pala Pirastu, come le precedenti in piena atmosfera natalizia. La prima, nel 2023, si disputò davanti a 1500 persone, la vinse il Cus Cagliari, 3-1, rimontando lo svantaggio iniziale, e balzando al quarto posto. Busch e Romoli furono i due trascinatori. Stesso risultato e stesse modalità nella scorsa stagione dove 800 appassionati applaudirono il duello tra Biasotto e Dimitrov.

Qui Cus Cagliari

Come riprendersi dopo averle prese di santa ragione dall’ultima in classifica? Il coach Lorenzo Simeon non si nasconde: «Dopo una brutta prestazione ci si riprende lavorando, imparando dagli errori, senza fare drammi. Questo è un gruppo giovane, quando manca un solido bagaglio di esperienza l’incidente è dietro l’angolo. Certo, la prestazione con Savigliano ha lasciato perplessi, di fronte a una situazione di difficoltà siamo stati incapaci di reagire, ma bisogna guardare avanti, al derby che ci attende. Abbiamo preso atto che ci mancano ancora sicurezza e costanza, non sono bastate tre vittorie di seguito», conclude l’allenatore.

Qui Sarroch

La sconfitta interna con il Mantova ha lasciato il segno, ma è subito tempo di rialzarsi e ricominciare. Il coach Francesco Denora Caporusso ha affidato le sue riflessioni alle pagine social della società: «Vogliamo tutti rivedere la squadra che gioca con entusiasmo e intelligenza. I nostri avversari, almeno nel rendimento presentano similitudini rispetto a noi, perciò mi aspetto una partita divertente. E se anche noi ci divertiamo siamo in grado di alzare l’asticella». Una analisi più morbida rispetto al dopo partita con Mantova. Allora mancò, anche, la difesa. E Sarroch, con il Cus Cagliari, quando si tratta di alzare il muro sono, numeri alla mano tra le più forti della serie A3.

